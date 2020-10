आईआईएम ए के पूर्व छात्र श्रीकांत दातार बने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन

अहमदाबाद. भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम-ए) से प्रबंधन के गुर सीखने वाले श्रीकांत दातार विश्व के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए हैं। वह एक जनवरी २०२१ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन की जिम्मेदारी संभालेंगे। दातार हार्वर्ड स्कूल के ११२ साल के इतिहास में 11वें डीन बनेंगे।

दातार ने वर्ष १९७६-७८ के दौरान आईआईएम-अहमदाबाद से प्रबंधन की पढ़ाई की। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (पीजीपी) की शिक्षा आईआईएमए से ली। पढ़ाई के दौरान वे १९७७-७८ में स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल के को-ऑडिनेटर भी रहे थे। उन्होंने ओवर ऑल परफोर्मेंस का अवार्ड भी जाता था। दातार ने इससे पहले वर्ष १९७३ में मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे चार्टर्ड एकाउंटेंट भी हैं।





Srikant Datar has been named dean of @HarvardHBS, and will begin his service on January 1 https://t.co/YofD8GgXNQ