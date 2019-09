Ahmedabad News: 1९ राज्यों की संस्कृति, खानपान से परिचित हुए आईआईटी गांधीनगर के विद्यार्थी

IIT Gandhinagar, 19 states, Culture, Explorer Fellowship , Modern Art v/s Ancient Art, Tourist Attractions, Cuisines of India, India, Dams and Water Resources, Handicrafts and Visual Arts, Fishing Communities, Geographical Indication (G.I.) Tagged Products, Rivers Nurturing India, ८४ विद्यार्थियों की 27 टीमों ने ४२ दिनों में उत्तर, उत्तर-पूर्व और दक्षिण के राज्यों को भी नापा