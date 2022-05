Gujarat: विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत लौटे मेडिकल विद्यार्थियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में दाखिले पर विचार

अहमदाबाद Published: May 31, 2022 12:13:09 am

In talks with Ukraine neighbours to accommodate Indian medical student, says S. Jaishankar विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से वापस लौटे मेडिकल के विद्यार्थियों की पूरी तरह मदद करेगी। इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लेकर चर्चा जारी है।

वडोदरा के दो दिनों के दौरे पर आए विदेश मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनकी इस संबंध में हंगरी के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। वहां पर भारत लौटे करीब 1250 विद्यार्थियों ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन किया है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से इस संबंध में बातचीत जारी है कि वे अपने यहां के मेडिकल कॉलेजों में भारत लौटे विद्यार्थियों की किस तरह से दाखिला दे सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से अध्ययनरत करीब 20 हजार मेडिकल विद्यार्थी भारत वापस लौटे थे। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमिशन ने भी मदद की बात कही थी।



मोदी सरकार की विदेश नीति विकास, सुरक्षा व संस्कृति केन्द्रित

विदेश मंत्री ने कहा कि बीते आठ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की सेवा करने वाली विदेश नीति पर जोर दिया। यह हमारे साथ ही विकास, सुरक्षा और सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए कूटनीति है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया तथा कई अन्य कार्य किए गए। पासपोर्ट वितरण में व्यापक परिवर्तन मोदी सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि इस अवधि के दौरान पासपोर्ट वितरण में व्यापक परिवर्तन हुए और इसे तेज, भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के लिए सुगम बनाया गया। भारतीय संस्कृति को दिया गया बढ़ावा उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और दुनिया में हमारी साख बढ़ी। भारतीय निवेश एवं निर्यात को समर्थन दिया तथा देश में रोजगार के अवसर सृजित किए। विभिन्न देशों के साथ विश्वसनीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से विश्वसनीय राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। कमजोर वर्गो एवं श्रमिकों के लिये कल्याण का दायरा बढ़ाया गया तथा भारतीय प्रतिभाओं, पेशेवरों, श्रमिकों एवं विद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़े। पढ़ना जारी रखे

