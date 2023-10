IND vs. PAK: भारत-पाक मैच से पहले अहमदाबाद पहुंचे शुभमन गिल...जानिए क्या खेल सकेंगे महामुकाबला?

अहमदाबादPublished: Oct 12, 2023 02:49:58 pm Submitted by: Khushi Sharma

IND vs. PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले से ठीक पहले शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंच गए हैं।

