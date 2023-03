भारत को दुनिया की डेयरी बनने के लिए नस्ल सुधार, पशु उत्पादकता पर ध्यान देना जरूरी

अहमदाबादPublished: Mar 16, 2023 10:30:05 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Indian dairy Association, Central minister Pashotttam Rupala, Gandhinagar, Gujarat

भारत को दुनिया की डेयरी बनने के लिए नस्ल सुधार, पशु उत्पादकता पर ध्यान देना जरूरी

India must focus on breed improvement to become dairy to the world भारत को दुनिया की डेयरी बनने के लिए नस्ल सुधार, पशु उत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने गुरुवार को यह बात गांधीनगर में आरंभ हुए·इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन व एक्सोपो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही।