Heads of Mission conference at Statue of Unity: पटेल से सीखेंगे ‘सरदार’ होने का गुण

-स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर जुटेंगे दुनिया भर में भारत के राजदूत, वाणिज्य दूत व डिप्लोमेट -गुजरात करेगा भारतीय विदेश मंत्रालय की 10वीं कॉन्फ्रेंस की मेजबानी