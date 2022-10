DefExpo2022: राजनाथ सिंह ने कहा, 2025 तक रक्षा उत्पादन में 22 बिलियन टर्नओवर का लक्ष्य

अ+ अ- अहमदाबादPublished: Oct 20, 2022 11:05:01 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

India to achieve 22 bn turnover in defence production by 2025: Rajnath रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। गुरुवार को महात्मा मंदिर में डिफेन्स एक्सपो 2022 के तहत इन्वेस्ट फॉर डिफेन्स सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक सरकार की योजना रक्षा उत्पादन में 12 बिलियन डॉलर टर्नओवर से बढक़र 22 बिलियन डॉलर तक की है।

उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि उद्योगों के लिए किस तरह के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। पहले रक्षा मंत्रालय के दरवाजे बंद रहते थे। मंत्रालय में रक्षा मंत्रियों और अधिकारियों की बातचीत से पहले एक तरह की हिचकिचाहट होती थी। इसमें इस बात की चिंता रहती थी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे पर उंगली तो नहीं उठा रहा है। अब हम इसे लेकर चिंतित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि यदि निवेशकों को कोई समस्या है तो मेरे अधिकारियों और मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और यह बदलाव सामाजिक-आर्थिक विकास तथा रक्षा क्षमताओं को लेकर आया है।

उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर देश दो मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। इसमें पहला सकल घरेलू उत्पाद (ज़ीडीपी) या फिर अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा दूसरा रक्षा क्षमता या खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता। यह दोनों कारक ज्ञान, विज्ञान, कृषि और व्यापार के विकास का निर्णय करने वाले होते हैं। ऐसी आम धारणा है कि एक समृद्ध देश लंबे समय तक रक्षा लागत का भार उठा सकता है। यदि कोई देश ज्यादा सुरक्षित है तो यह बेहतर आर्थिक विकास से ही पाया जा सकता है। इसलिए एक देश का रक्षा और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में ऐसी धारणा था कि रक्षा और विकास एक दूसरे के विरोधी ध्रुव हैं। इसका मतलब यह था कि यदि हम सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर चिंतित हैं तो हम रक्षा क्षमताओं से समझौता कर सकते हैं और यदि हम रक्षा क्षमताओं पर विकास करेंगे तब हमें सामाजिक आर्थिक विकास पर समझौता करना पड़ेगा। यह आश्चर्य है कि आजादी पाने के बावजूद हम इस सोच से अलग नहीं हो सके।

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और रक्षा क्षमताओं को संतुलित करने में हमारा काफी समय चला गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। हम इन दोनों क्षमताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ी है। सरकार ने रक्षा के लिए घरेलू खरीद में तय राशि की राशि का अधिग्रहण आरक्षित रखा है। वर्ष 2022- 23 के लिए यह राशि 68 फीसदी या पचासी हजार करोड़ है। घरेलू निजी उद्योगों के लिए इसे 25 फीसदी तक आरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने निवेशकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिससे सिर्फ अच्छे रिटर्न नहीं बल्कि घरेलू और वैश्विक बाजार में उनकी एक अच्छी छवि भी बन सकेगी।

