Vadodara: गडकरी ने कहा, 2024 तक अमरीका की सड़कों की तरह होंगी भारत की सड़कें

अहमदाबादPublished: Jun 02, 2023 10:56:10 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

India to have US standard roads by 2024: Nitin Gadkari केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात के साथ-साथ वर्ष 2024 के अंत से पहले पूरे देश में अमरीका जैसी सड़कें होंगी। ये सड़कें विश्वस्तरीय होंगी। वडोदरा शहर के दुमाड़-देना फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।