Indian Army के लिए वॉरगेम डेवलपमेंट सेंटर बनाने में मददगार होगा आरआरयू

Indian Army setting up wargame center help of RRU -एआई आधारित इस सेंटर के लिए सेना-विवि के बीच हुआ समझौता, आरआरयू की ओर से 13 मई 2022 को भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

अहमदाबाद Published: May 15, 2022 09:59:46 pm

अहमदाबाद. Indian Army के जवान दिन-रात चौबीस घंटे भीषण सर्दी, गर्मी व विषम परिस्थितियों में देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनकी क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए जल्द ही एक वॉरगेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होने वाला है। इसे भारतीय सेना दिल्ली में स्थापित करेगी। यह सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक और सिमुलेशन तकनीक पर आधारित होगा। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU इस सेंटर को विकसित करने में मददगार होगा। दिल्ली में सेना के लिए एक वॉरगेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए RRU की ओर से 13 मई 2022 को भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरआरयू की ओर से विवि के सूचना प्रौद्योगिकी स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के निदेशक कर्नल निधीश भटनागर और भारतीय सेना की ओर से वॉर डिफेंस डेवलपमेंट सेंटर (वॉरडीईसी) के कमांडेंट ब्रिगेडियर रोहन आनंद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एआरटीआरएसी के मेजर जनरल चंद्रन और टेक महिंद्रा के पंकज शर्मा भी उपस्थित थे।

आरआरयू के कर्नल निधीश भटनागर के अनुसार आरआरयू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा के साथ-साथ रक्षा और रणनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाया है। तकनीक की नामी मेकर्स लैब के साथ मिलकर काम शुरू किया है। यह लैब टेक महिन्द्रा की रिसर्च और डेवलपमेंट विंग का हिस्सा है। जिससे टेक महिन्द्रा के सहयोग से आरआरयू पहले अपने परिसर में एक वॉरगेम सेंटर की स्थापना करेगा। जहां नई तकनीक और उसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षण का प्रारूप डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद ऐसा ही सेंटर नईदिल्ली में Indian Army के लिए विकसित करने में आरआरयू मददरूप होगा। जो स्वदेशी और भारतीय सेना के लिए उसकी परिस्थिति, जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यह भारतीय सेना का अपनेआप में नया और अनूठा सेंटर होगा।

युद्ध कौशल बढ़ाने में होगा अहम

आरआरयू के अनुसार Indian Army के लिए नई दिल्ली में विकसित होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित वॉरगेम डेवलपमेंट सेंटर सशस्त्र बलों के लिए नई रणनीतियों और विधियों को विकसित करने में काफी उपयोगी साबित होगा। सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। ऐसे में जवानों को प्रशिक्षित करने के लिए वॉरगेम और सिमुलेशन काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके जरिए युद्ध के जैसे माहौल में किस प्रकार सेना का जवान अपने को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन का सफाया करें उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।

