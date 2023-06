RRU: अब चौपाई में पढ़ सकेंगे भारतीय दंड संहिता

अहमदाबादPublished: Jun 24, 2023 08:24:40 pm Submitted by: Pushpendra Rajput

Indian penal code to be read in chaupai....RRU : आरआरयू के प्रोफेसर ने आइपीसी की 511 धाराओं को चौपाई में समेटा

गांधीनगर. भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) ज्यादातर हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ी जाती है। आम लोगों के लिए कानूनी धाराओं को समझना आसान नहीं है। कभी-कभी विधि के जानकार लोगों को भी कानून की भाषा समझने में दिक्कत होती है। इसे ध्यान में रखते राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. आनंद कुमार त्रिपाठी ने भारतीय दंड संहिता के 23 चैप्टर की 511 धाराओं को चौपाई में तैयार किया है। वर्ष 2020 में इसका कॉपीराइट भी पाया है।