Ahmedabad: साबरमती जेल के कैदियों ने 7 साल में 4500 ऑडियो बुक को दी आवाज

अहमदाबादPublished: Aug 22, 2023 10:40:32 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Inmates of Sabarmati Jail gave voice to 4500 audio books in 7 years -तत्कालीन सीएम व मौजूदा पीएम मोदी के सुझाव पर वर्ष 2016 में हुई थी शुरुआत-गांधी यार्ड के शांत वातावरण में नेत्रहीनों के लिए किताबों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं कैद

Ahmedabad: साबरमती जेल के कैदियों ने 7 साल में 4500 ऑडियो बुक को दी आवाज