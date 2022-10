INTERPOL: नई दिल्ली में आयोजित होगी इंटरपोल की महासभा, सीबीआई करेगी मेजबानी

INTERPOL, General Assembly, New Delhi

अहमदाबाद Published: October 15, 2022 10:15:49 pm

INTERPOL: Interpol General Assembly to be held in New Delhi विश्व की सबसे बड़ी पुलिस संस्था इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 से 21 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगी। भारत को 25 वर्षों के बाद इस बैठक की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत की तरफ से इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली सीबीआई इस महासभा की मेजबानी करेगी। इंटरपोल में भारत सहित 195 सदस्य देश हैं। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था।

देश जब ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, तब इस कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है। चार दिनों तक दुनिया भर का पुलिस नेतृत्व भारत में होगा। भारत सहित 195 सदस्य देशों के पुलिस प्रतिनिधियों के इस बैठक में शामिल होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से भारत को इस बैठक की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है।

इस बैठक में साइबर, प्रोफेशनल अपराधों तथा बाल यौन शोषण अपराधों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महासभा में सदस्य देशों के बीच अपराध के डेटा और इसे नियंत्रित करने के उपायों तथा इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली तकनीक का आदान प्रदान होगा।

INTERPOL: नई दिल्ली में आयोजित होगी इंटरपोल की महासभा, सीबीआई करेगी मेजबानी

वर्ष में एक बार होती है महासभा इंटरपोल की महासभा वर्ष में एक बार आयोजित होती है। रोटेशन के आधार पर संस्था का प्रत्येक सदस्य इसकी मेजबानी करता है। महासभा में सदस्य देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है, जो महासभा के सत्र के दौरान मार्गदर्शन देते हैं। इसमें संकल्प के रूप में निर्णय किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है।

भारत की केंद्रीय तथा राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों की इंटरपोल की मदद से 194 देशों की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच बनी है। इंटरपोल के ग्लोबल कम्यूनिकेशन सिस्टम की मदद से यह सेतु निर्मित हुआ है। इसके जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश और जांच में सहायता प्राप्त कर सकती है। भारत ने इंटरपोल को पर्याप्त सहयोग दिया है। संस्था के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। गुजरात पुलिस ने अब तक चार को दबोचा गुजरात पुलिस ने भी अपराध को अंजाम देकर विदेश भाग जाने वाले मोस्ट वांछित अपराधियों को पकडऩे के लिए इंटरपोल की मदद ली है। अब तक चार अपराधियों को विदेशों से धर दबोचा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला जामनगर में एडवोकेट किरीट जोशी हत्याकांड में संलिप्त आरोपी जयेश पटेल का है। वर्ष 2019 से अब तक गुजरात पुलिस ने तीन अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इंटरपोल की मदद से अपराधियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। इसमें आरोपी धवल मावाणी (2019), जिंग फेंग जि उर्फ रिचर्ड (2021) और मुकेश कुमार वृंदावनदास शाह (2022) से जुड़े मामले शामिल हैं। और भी अपराधियों पर कसेगा शिकंजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल के साथ सक्रियता से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। गुजरात पुलिस को अब तक ऐसे चार आरोपियों का ठिकाना ढूंढऩे में सफलता मिली है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखने के लिए आने वाले समय में और भी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इंटरपोल के सहयोग के कारण इसमें उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हो रही है। - दीपेन भद्रन, डीआईजी, एटीएस-गुजरात पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें