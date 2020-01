Ahmedabad News गुजरात में आईएसआईएस का नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश का पर्दाफाश, तमिलनाडु मॉड्यूल का वांछित वडोदरा से गिरफ्तार

ISIS, Suspect, Vadodara, Tamil Nadu, Gujarat ATS, Gujarat police, Gorwa, Trying start new module of ISIS गुजरात एटीएस टीम ने वडोदरा पुलिस के साथ मिलकर गोरवा से पकड़ा