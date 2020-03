Ahmedabad News अहमदाबाद शहर पुलिस इस मामले में बनी देश की पहली पुलिस

अहमदाबाद. अहमदाबाद शहर पुलिस को एक और तमगा मिला है। अपनी बेहतर कार्यपद्धति के चलते अहमदाबाद शहर पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस बनी है, जिसे आईएसओ प्रमाण-पत्र मिला है। इस प्रमाण-पत्र के मिलने से न सिर्फ अहमदाबाद शहर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी खुश हैं बल्कि पूरे गुजरात पुलिस के बेड़े में खुशी का माहौल है। कुछ समय पहले ही गुजरात पुलिस को राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद यह एक और कीर्तिमान अहमदाबाद शहर पुलिस ने किया है।

शहर पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया को आईएसओ प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

अहमदाबाद शहर पुलिस को आईएसएओ ९००१: २०१५, आईएसओ १४००१: २०१५ और आईएसओ ४५००१: २०१8 प्रमाण-पत्र मिला है। अब तक देश में किसी भी पुलिस को आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अहमदाबाद शहर पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस बन गई है जिसे यह प्रमाण-पत्र मिला है।





