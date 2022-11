Gujarat election: गुजरात में ‘आप’ का सीएम चेहरा होंगे इसुदान गढ़वी

Isudan Gadhvi will be the CM face of 'AAP' in Gujarat गुजरात की सियासत में तीसरी शक्ति के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय संयोयक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

पंजाब की तरह ही केजरीवाल ने गुजरात में भी लोगों की राय जानने के बाद सीएम उम्मीदवार का चेहरे के बारे में ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार के लिए कराए गए सर्वे में गढ़वी को 73 फीसदी लोगों ने चुना जो फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव के पद पर हैं। सर्वे में 16 लाख, 84 हजार, 500 लोगों ने वोट किया जिसमें 73 फीसदी लोगों की पसंद वे रहे वहीं 27 फीसदी लोगों ने पार्टी के प्रदेश गोपाल इटालिया को समर्थन दिया है। घोषणा के समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गुजरात के चुनाव प्रभारी गुलाब सिंह और गढ़वी की माता व पत्नी भी मौजूद थीं।

इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि परिवर्तन का मन बना चुकी गुजरात की जनता ने अपने नए मुख्यमंत्री का नाम चुन लिया है। उन्होंने गुजरात की जनता का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने पर इसुदान गढ़वी को बधाई देते हुए कहा कि जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। गुजरात के लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतरना है।

इस मौके पर गढ़वी ने कहा कि उन पर विश्वास रख उन जैसे आम आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और खास कर गुजरात की जनता को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं।

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के पिपलिया में 10 जनवरी 1982 को जन्मे गढ़वी ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ से पत्रकारिता ओर जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। बतौर पत्रकार वे चर्चा में आए। पत्रकारिता छोडक़र 16 महीने पहले वे आम आदमी पार्टी से जुड़े। पत्रकारिता छोड़ 16 माह पहले राजनीति से जुड़े पिछले साल जब आदमी पार्टी ने गुजरात में संगठन विस्तार की कवायद शुरू की तो गढ़वी पत्रकारिता छोडक़र राजनीति में आ गए। जून 2021 की शुरुआत में इस्तीफा देने के बाद वे केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी से जुड़े। इस तरह सिर्फ 16 महीने में वे पार्टी का लोकप्रिय चेहरा बन गए। ओबीसी समाज से ताल्लुक 40 वर्षीय गढ़वी ओबीसी वर्ग से आते हैं जिसकी राज्य में करीब 48 फीसदी हिस्सेदारी है। राज्य के राजकोट, जामनगर, कच्छ, बनासकांठा और जूनागढ़ जिलों में गढ़वी समाज की मौजूदगी है। आबादी के लिहाज से इस समाज की भागीदारी एक फीसदी से कम है। पार्टी का सीएम फेस बनने में उनकी लोकप्रियता और साफ छवि काम आई। बताया जाता है कि वे देवभूमि द्वारका जिले की खंभालिया विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोंक सकते हैं। पढ़ना जारी रखे