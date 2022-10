Gujarat: विदेश मंत्री जयशंकर बोले, ऑपरेशन गंगा’ देश की कूटनीति का श्रेष्ठ उदाहरण, पीएम मोदी ने खुद किया नेतृत्व :

S. Jaishankar, 'Operation Ganga', India's Diplomacy, Vadodara, Gujarat

अहमदाबाद Published: October 01, 2022 11:14:29 pm

S. Jaishankar, Operation Ganga' is the best example of India's Diplomacy विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा देश की कूटनीति का श्रेष्ठ उदाहरण रहा। वडोदरा में शनिवार को एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन में जब युद्ध शुरु हुआ तब 20 हजार भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे। ये उन शहरों में फंसे थे जहां ज्यादा गोलीबारी हो रही थी। हमारा पूरा सिस्टम उन्हें निकालने में लगा। इन सभी छात्रों को 90 फ्लाइट में सुरक्षित वापस लाया गया। दुर्भाग्य से एक छात्र की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि युद्ध के बीच इतने विद्यार्थियों को सुरक्षित घर लाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये विमान यूक्रेन नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भेजना पड़ा। विदेश मंत्री के मुताबिक यह अनुभव सिस्टम का एक टेस्ट था। सात-आठ साल के बाद इतने बड़े संकट को हम मैनेज कर सके।

उन्होंने कहा कि युद्ध को स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की पूरी नजर रहती थी। वे दिन में दो बार फोन करते थे। वे इस संबंध में पूरी तरह निगरानी रखते थे। तब यूपी का चुनाव भी हो रहा था और वे चुनाव प्रचार के लिए सुबह- सुबह निकल जाते थे और रात तक आते थे। तब सुबह निकलने से पहले और रात में आने के बाद युद्ध के बारे में जानकारी लेते थे।

इसलिए ऑपरेशन गंगा भारतीय कूटनीति का पूरी तरह का प्रदर्शन था। यह मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युद्ध के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ-साथ यूक्रेन के रााष्ट्रपति जेलेंस्की को भी फोन किया। यूक्रेन के दो शहरों में जब स्थिति बेहद खराब थी तब प्रधानमंत्री ने फोन कर फायरिंग रुकवाई और हमारे छात्र वहां से निकल सके। हमारे विद्यार्थियों ने भारत का झंडा भी उठाकर रखते थे जिससे उन्हें मदद मिलती थी। दूसरे देशों के छात्रों ने भी भारत का झंडा अपने हाथ में ले लिया।

उन्होंने कहा कि विदेश नीति-कूटनीति का हरेक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। इस वैश्विक दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सीधा प्रभाव सभी पर दिखता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की लड़ाई के चलते पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई। हमें अपने राष्ट्रहित में यह देखना पड़ा कि हम कहां से सस्ता तेल खरीद सकते हैं। हम पर दबाव भी था कि किस देश से तेल लेना है।

तब प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच थी कि हमें हमारे राष्ट्रहित में निर्णय लेना चाहिए। हालांकि भारत में इस युद्ध का आर्थिक असर बहुत कम हुआ। 48 फीसदी सूर्यमुखी तेल यूक्रेन से आता है। कूटनीति खाद्य तेलों का संकट हुआ। अर्जेंटीना व दक्षिण अमरीकी से ये तेल लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में दुनिया की घटनाओं का प्रभाव पड़ता है।

Gujarat: विदेश मंत्री जयशंकर बोले, ऑपरेशन गंगा’ देश की कूटनीति का श्रेष्ठ उदाहरण, पीएम मोदी ने खुद किया नेतृत्व :

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें