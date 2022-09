आईआईएम-अहमदाबाद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, दुनिया भर में मजबूत हुई भारत की छवि

S. Jaishanker says, image of India, stonger, world, IIM-Ahmedabad

अहमदाबाद Published: September 03, 2022 10:03:14 pm

S.Jaishanker says, image of India stonger in the world विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)-अहमदाबाद में शनिवार को ‘भारतीय विदेश नीति: एक परिवर्तनकारी दशक’ विषय पर संबोधन देते हुए उन्होंने भारत की छवि को मजबूत होने को लेकर 10 विभिन्न कारण गिनाए।

उन्होंने कोविड के दौरान भारत की वैक्सीनेशन क्षमता को बेहतरीन बताते हुए कहा कि दुनिया भर के देश वैक्सीनेशन अभियान देखकर आश्चर्यचकित हुए। भारत के लोगों को कोविड वैक्सीन के 2 अरब से ज्यादा के डोज ने विश्व में भारत के लिए बेजोड़ छवि पेश की।

कोविड काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन और 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते में रकम दिए जाने को मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए यह कार्य उदाहरणीय रहा। जयशंकर ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने को लेकर सहित भारत की कई उपलब्धियों की बात कही।

20 हजार छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने में मिली तारीफ उन्होंने कहा कि यूक्रेन-रूस संघर्ष के दौरान भारत के करीब 20 हजार विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के दौरान भारत के साथ-साथ अन्य देशों के छात्रों को भी बाहर निकालने की तारीफ की गई। इससे पहले कोविड के दौरान दुनिया भर में बसने वाले भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन पर दुनिया भर में भारत की इमेज अच्छी बनी। पढ़ना जारी रखे

