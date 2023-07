Jamnagar : बांध में नहाने के दौरान डूबने से दो महिला समेत 5 की मौत

अहमदाबादPublished: Jul 29, 2023 10:31:05 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Jamnagar, 3 members of family, five drown, Sapda dam, Gujarat

Jamnagar : बांध में नहाने के दौरान डूबने से दो महिला समेत 5 की मौत

Jamnagar: 3 members of family among five drown in Sapda dam

जामनगर शहर के निकट सपड़ा बांध में शनिवार को नहाते समय डूबने से दो महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय घटा जब जामनगर के दिग्विजय प्लॉट इलाके में रहने वाले दो परिवार के लोग सपड़ा बांध में नहाने गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने पांचों शवों को बाहर निकाल लिया है।