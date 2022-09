जेईई एडवांस के टॉप-100 में अहमदाबाद के चार विद्यार्थी

Jee Advanced 2022: Four Students of Ahmedabad in Top 100 छात्रा देशभर में गल्र्स केटेगरी में टॉपर

अहमदाबाद Updated: September 11, 2022 10:25:33 pm

Ahmedabad. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए ली जाने वाली जेईई एडवांस के रविवार सुबह घोषित परिणाम में अहमदाबाद शहर के चार विद्यार्थियों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। इसमें एक छात्रा तनिष्का काबरा भी शामिल है, जिसने गल्र्स श्रेणी में देशभर में पहला स्थान पाया है। जबकि ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 16 पाई है। इसके अलावा अहमदाबाद में रहकर पढऩे वाले पूजन शाह ने 67वीं रैंक पाई है। माहिर पटेल ने 76वीं और निसर्ग पंड्या ने 83वीं रैंक पाई है।

जेईई एडवांस के टॉप-100 में अहमदाबाद के चार विद्यार्थी

परिवार से अलग चुनी राह

जेईई एडवांस में 67वीं रैंक लाने वाले पूजन शाह बताते हैं कि वे आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली या मद्रास से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते हैं। जेईई मैन्स में 248वीं रैंक थी। पूजन बताते हैं कि सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। पुराने पेपर हल करना काफी उपयोगी होता है। पूजन के पिता चेतन शाह जनरल सर्जन हैं। मां सोनलबेन एनेस्थेसिया विशेषज्ञ हैं। बहन एमबीबीएस कर रही है। उन्हें गणित में ज्यादा रुचि थी जिससे उन्होंने परिवार से अलग राह चुनी। गुणवत्ता युक्त तैयारी जरूरी: निसर्ग

जेईई एडवांस में 83वीं ऑल इंडिया रैंक लाने वाले निसर्ग पंड्या का कहना है कि कितनी संख्या में प्रश्न हल कर रहे हो वह महत्वपूर्ण नहीं है उसकी जगह कितनी समझदारी से और गुणवत्तायुक्त तरीके से उसे हल किया है, यह ज्यादा अहम है। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तैयारी में निरंतरता जरूरी है। जेईई मैन्स में उनकी 329 ऑल इंडिया रैंक थी। वे बताते हंै कि उन्होंने पूरा फोकस जेईई एडवांस पर रखा था।

