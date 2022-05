Jignesh Mevani: मेवाणी ने कहा, कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे

Jignesh Mevani, congress, Hardik Patel

Jignesh Mevani says he is in Congress and will remain with it निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। साथ ही लाखों लोगों को वे कांग्रेस के साथ जोड़ भी लेंगे। मेवाणी ने कहा कि भाजपा जिस प्रकार से देश में हिंदू-मुस्लिम को विभाजित करने का काम कर रही है। कांग्रेस महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर देश को जोडऩे में लगी हुई हैं।