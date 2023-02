Gujarat: अप्रेल महीने में ली जा सकती है जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा

अहमदाबादPublished: Feb 06, 2023 08:58:51 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Junior clerk recruitment exam can be taken in the month of April -आईपीएस हसमुख पटेल को गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड का प्रभार-29 जनवरी को पेपर लीक होने के चलते की गई है स्थगित

