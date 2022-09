Gujarat: ओपीडी समय बढ़ाने से जूनियर चिकित्सक नाराज

Junior Doctors announced non cooperation on New OPD timing

-जेडीए ने कहा, वे सरकार के निर्णय से असहमत, नहीं देंगे साथ

अहमदाबाद Published: September 17, 2022 09:27:54 pm

Ahmedabad. गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बढ़ाने का निर्णय किया है, लेकिन इस निर्णय के लागू होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूनियर चिकित्सकों में इसको लेकर नाराजगी है।

बीजे मेडिकल कॉलेज और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, बीजे मेडिकल कॉलेज डीन, सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर सरकार के इस निर्णय के प्रति असहमति दर्शाई है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि जूनियर चिकित्सकों ने तय किया है कि वे पुरानी ओपीडी टाइमिंग के तहत ही ओपीडी में सेवा देंगे। रात 8 बजे तक सेवा नहीं देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपीडी समय बढ़ाए जाने से उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। इतना ही नहीं इंडोर पेशेंट और इमर्जेंसी सेवाएं भी प्रभावित होंगीं। यह निर्णय उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि पीजी डॉक्टरों की भारी कमी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे इमर्जेंसी सेवा पर असर नहीं पडऩे देंगे।

ज्ञात हो कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में रविवार को छोडकऱ हररोज रात आठ बजे तक मरीजों को आउटडोर पेशेन्ट (ओपीडी) सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। जिसके तहत राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला उप अस्पताल, जिला अस्पतालों और मेडिकल-डेन्टल कॉलेज संलग्न अस्पतालों में ओपीडी का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से एक बजे तक और शाम 4 बजे से रात आठ बजे तक का किया गया है। पहले यह शाम छह बजे तक का था। दो घंटे रात को समय बढ़ाया गया है।

