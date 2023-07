Gujarat High Court: जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली, बनीं दूसरी महिला

अहमदाबादPublished: Jul 23, 2023 07:25:18 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Justice Sunita Agarwal, Sworn, Chief Justice, Gujarat High Court

Gujarat High Court: जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली, बनीं दूसरी महिला

Justice Sunita Agarwal Sworn In As Chief Justice Of Gujarat High Court न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रविवार को गुजरात उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गांधीनगर स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई। वे 63 वर्षों के इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वालीं दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। इससे पहले न्यायाधीश सोनिया गोकाणी गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में पदस्थापित हुई थीं।