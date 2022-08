Gujarat: केजरीवाल और सिसोदिया आज अहमदाबाद में

Kejriwal and sisodia to visit Gujarat on 22 August

अहमदाबाद Published: August 21, 2022 10:28:11 pm

Ahmedabad. सीबीआई की ओर से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर दबिश देने के बाद से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच सोमवार को आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया ने संवाददाताओं को बताया कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अहमदाबाद पहुंचेंगे। दोनों ही अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों ही नेता इन दिनों जारी राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी देंगे। उसके बाद हिम्मतनगर जाएंगे, जहां आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल इस कार्यक्रम में गुजरात की जनता को एक और अहम गारंटी देंगे। मंगलवार के दिन भी केजरीवाल और सिसोदिया गुजरात में ही रहेंगे। दोनों भावनगर में युवाओं के साथ रोजगार और शिक्षा संवाद करेंगे।

केजरीवाल, सिसोदिया पर हमले की आशंका, डीजीपी को ज्ञापन Ahmedabad. भाजपा के साथ जारी बयानबाजी के बीच गुजरात दौरे पर आ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर इन दो दिनों के दौरान हमला होने की आशंका जताई जा रही है। खुद आम आदमी पार्टी की ओर से इस आशंका को जताया गया है। आप के गुजरात प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाब सिंह यादव एवं प्रदेश के लीगल सेल के अध्यक्ष प्रणव ठक्कर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को डीजीपी कार्यालय पहुंचकर उचित बंदोबस्त की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने कहा कि अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त और साबरकांठा (हिम्मतनगर) पुलिस अधीक्षक तथा भावनगर पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपकर केजरीवाल और सिसोदिया की उचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला की आशंका जताई गई है। हालांकि पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें गुजरात पुलिस पर पूरा भरोसा है कि उनकी ओर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। पढ़ना जारी रखे

