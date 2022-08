Video News: हर आदिवासी गांव में बनेंगे स्कूल, खुलेंगे मोहल्ला क्लीनिक, बनेंगी सडक़ें: केजरीवाल

Kejriwal declares five guarantee for tribals in Gujarat आदिवासी समाज के लिए आप संयोजक ने की अहम घोषणाएं, आदिवासी को ही बनाएंगे 'ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी' का अध्यक्ष, जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया करेंगे आसान, बेघरों को देंगे घर

अहमदाबाद Published: August 07, 2022 10:26:12 pm

दाहोद/वडोदरा/अहमदाबाद. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने रविवार को वडोदरा में आदिवासी समुदाय के लिए अहम घोषणाएं कीं। संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर गुजरात के हर आदिवासी गांव में अच्छे स्कूल बनाएंगे। हर आदिवासी गांव में एक मोहल्ला क्लीनिक खोला जाएगा, जहां हर इलाज मुफ्त में होगा। आदिवासी समाज के लिए उनके इलाके में ही मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा। आदिवासी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। जो आदिवासी बहुत गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें घर दिया जाएगा। हर गांव में सडक़ें बनेंगी। केजरीवाल ने कहा कि आदिवासियों के लिए पहली गारंटी होगी कि संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। 'पेशा कानून' जिसमें प्रावधान है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। यह तय किया गया है कि 'ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी' का अध्यक्ष आदिवासी होगा, लेकिन अब तक गुजरात में मुख्यमंत्री को 'आदिवासी सलाहकार समिति' का अध्यक्ष बनाया गया है। आप की सरकार बनने पर आदिवासी को ही 'ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी' के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। केजरीवाल ने छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में जनसभा को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन में बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक महेश वसावा, आप के नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी इसुदान गढवी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंद्रनील राज्यगुरू और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी उपस्थित रहे।

हर आदिवासी गांव में बनेंगे स्कूल, खुलेंगे मोहल्ला क्लीनिक, बनेंगी सडक़ें: केजरीवाल



Kejriwal ने कहा कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही होगा। कांग्रेस के बहुत से लोग भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बहुत सारे नेता चुनाव से पहले भाजपा में जाएंगे। जो बचे हैं, वे चुनाव के बाद जाएंगे। यानी गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सांठगांठ की राजनीति चल रही है। अब ये सब बंद होगा। जनता की राजनीति शुरू होगी।

Kejriwal ने कहा कि उन्हें पता चला है कि इन लोगों ने (भाजपा नेे) गुजरात में एक सर्वे कराया गया है, जिसमें में भी यही नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो घोषणाएं कर रही है उन्हें गुजरात की जनता खूब पसंद कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में भाजपा की ओर से कराए गए सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि, केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए या नहीं?, जिस पर 99 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इलाज फ्री होना चाहिए या नहीं?, 97 फीसदी लोगों ने कहा कि हां इलाज मुफ्त होना चाहिए। बिजली फ्री होनी चाहिए या नहीं? 91 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बिजली मुफ्त होनी चाहिए। यानी पूरा गुजरात आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। पढ़ना जारी रखे

