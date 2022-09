Video news: किसानों को हर रोज 12 घंटे बिजली: केजरीवाल

Kejriwal gives 5 guarantee to farmers of gujarat केजरीवाल ने किसानों को दी 5 गारंटी, नए सिरे से जमीनों का किया जाएगा सर्वे, एमएसपी पर खरीदी जाएंगी उपज, द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर द्वारकाधीश के चरणों में शीश झुकाया

अहमदाबाद Published: September 02, 2022 10:12:47 pm

Ahmedabad. देवभूमि द्वारका जिले में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों को पांच गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। किसानों से उनकी उपज को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जाएगा। 5 फसलों से शुरू करेंगे और हर साल धीरे-धीरे फसलों को बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली को एमएसपी पर खरीदेंगे। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात सरकार ने किसानों की जमीनों का जो सर्वे किया है, वह गलत है। इस वजह से तीसरी गारंटी है कि सरकार बनने के बाद किसानों के साथ मिलकर नए सिरे से जमीनों के सर्वे किए जाएंगे और यह सर्वे किसान करेंगे। चौथी गारंटी है कि दिल्ली की तरह गुजरात के किसानों को भी फसल बर्बाद होने पर 20000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। पांचवी गारंटी है कि नर्मदा का जितना भी कमांड क्षेत्र है, उसके हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलता रहे। इस जनसभा में पार्टी के गुजरात प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाब सिंह यादव, नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इसुदान गढवी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, किसान विंग के अध्यक्ष राजू करपड़ा, युवा विंग के अध्यक्ष प्रवीण राम सहित प्रदेश के नेता उपस्थित रहे थे।

हमारे पास भगवान श्रीकृष्ण हैं: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास पूरी ताकत है। इनके पास पुलिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है लेकिन हमारे पास भगवान श्रीकृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने दिल्ली में 18 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल बना दिया उन गरीब मां-बाप का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। पढ़ना जारी रखे

