Gujarat election: केजरीवाल ने कहा, 5 साल काम ना करूं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा

Published: Nov 07, 2022 11:20:54 pm

Arvind Kejriwal, five years, Gujarat election

Kejriwal said, I will not ask for more than five years आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को राजकोट में सरदार मेन रोड-राजकोट रूरल, कालावाड-जामनगर और जेतपुर-राजकोट में रोड शो किया।

उन्होंने कहा कि, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है। मुझे सिर्फ 5 साल दे दीजिए। अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। जो कहता हूं वह काफी सोच समझ कर कहता हूं।

उन्होंने अपने पुराने वाले और गारंटियों को भी जनता के समक्ष दोहराया, जिसमें मुफ्त में बिजली, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार की बातें शामिल हैं।

उन्होंने मोरबी ब्रिज हादसे पर भी निशाना साधा। कई लोगों की जान चली गई जिसमें 50 से 55 तो बच्चे ही थे। जो हादसा हुआ वह तो दुख की बात है ही, उससे ज्यादा दुख की बात यह है इस हादसे के पीछे जो लोग जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो एफ.आई.आर दर्ज हुई है उसमें उस कंपनी का नाम नहीं है जिसने मोरबी का ब्रिज बनाया था। उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके साथ इन लोगों का क्या रिश्ता है?

