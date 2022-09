Video News: सूरत की 12 सीट में से 7 विधानसभा सीटें जीतेगी आम आदमी पाटी: केजरीवाल

kejriwal says aap will win 7 seats out of 12 in Surat city आप के राष्ट्रीय संयोजक का बड़ा दावा, सरकार बनने पर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों की सारी मांगे मानेंगे

अहमदाबाद Published: September 03, 2022 10:06:23 pm

अहमदाबाद/राजकोट. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राजकोट में संवाददाता सम्मेलन में बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि सूरत की 12 में से 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होगी। पार्टी की ओर से कराए गए अंदरूनी सर्वे में यह बात सामने आई है। साथ ही यह भी कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यह संख्या और भी बढ़ सकती है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले सूरत में पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर किया गया हमला दिखाता है कि भाजपा बहुत ज्यादा बेचैन है। उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। ऐसे हमलों से आप के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। पार्टी को डटकर अन्याय का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी हमले होंगे, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बनाए रखना होगा। हिंसा का सहारा नहीं लेना होगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि गुजरात में आप की सरकार बनने पर एक महीने के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की सारी मांगे पूरी की जाएगी। पुुलिस कर्मचारियों की मांगे भी बिना शर्त मानी जाएंगी।

केजरीवाल ने कहा कि पुलिस कर्मचारियों की मांग थी कि उनको ग्रेड पे मिलना चाहिए। सरकार ने उनको ग्रेड पे नहीं दिया। चुनाव को देखते हुए भत्ते बढ़ाने का वादा किया, हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह शर्त रखी कि शपथपत्र हस्ताक्षर के साथ देना होगा। शपथपपत्र में यह लिखा है कि पुुलिसकर्मी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंग और न ही अदालत में जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि संविधान के तहत सभी को विरोध करने और अदालत में जाने का अधिकार है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि 27 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले भाजपा सरकार को पुलिस, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, होमगार्ड और चिकित्सा कर्मचारियों की याद आई है। अभी यह कर्मचारियों को लॉलीपॉप दे कर उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं।







Video News: सूरत की 12 सीट में से 7 विधानसभा सीटें जीतेगी आम आदमी पाटी: केजरीवाल

केजरीवाल ने राजकोट में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया अहमदाबाद/राजकोट. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजकोट शहर में डोर टू डोर कैंपेन का प्रारंभ किया। उन्होंने राजकोट के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने खुद लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन नंबर पर मिस कॉल लगवाया और गारंटी रजिस्ट्रेशन कैंपेन के अंतर्गत खुद ही लोगों के नाम, विधानसभा का नाम, लोगों का फोन नंबर एवं दूसरी जानकारियां लेकर उन्हें गारंटी कार्ड दिया। कैंपेन के दौरान पार्टी गारंटी कार्ड देगी, जिसमें गुजरात के लोगों को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि उनकी सरकार बनने के बाद जो भी गारंटी दी है वह सारी गारंटी 5 सालों में पूरी करेंगे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें