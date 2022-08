Gujarat: कच्छ के जज्बे को समर्पित विशेष संग्रहालय बनेगा लोगों के आकर्षण का केंद्र

Kutch, special museum, smriti van, PM Narendra Modi

Kutch: special museum at smriti van will be attraction for people PM Narendra Modi 28 अगस्त को कच्छ के भुज शहर में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशक भूकंप ने कच्छ को तबाह कर दिया था। भूकंप का शिकार बने लोगों की याद में इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है। इस त्रासदी के बाद एक अभूतपूर्व सफर तय करते हुए कच्छ फिर से पटरी पर लौटा है और आज कच्छ के विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने स्मृति वन बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। अब यह परियोजना साकार हो गई है। स्मृति वन में बनाया गया विशेष संग्रहालय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।इस संग्रहालय के निर्माण का उद्देश्य भूकंप के उन पलों को फिर से जीवंत करना और उस विभीषिका से ली गई सीख को बताने के साथ ही युवाओं में भूगर्भशास्त्र के प्रति रुचि पैदा करना है। भूगर्भशास्त्र से संबंधित विभिन्न रोचक जानकारियों तथा भूकंप की स्मृतियों को यहां अलग-अलग गैलरियों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों का उपयोग किया गया है।