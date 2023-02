गुजरात विश्वविद्यालय से ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड निकलवा सकेंगे विद्यार्थी

अहमदाबादPublished: Feb 14, 2023 08:35:59 pm Submitted by: nagendra singh rathore

learning driving license, Aadhaar card help desk soon in Gujarat University

-यूजी-पीजी विद्यार्थियों के लिए और होस्टल इमारतें बनाने का निर्णय

-सिंडीकेट की बैठक में 23-24 का 264 करोड़ का बजट मंजूर

