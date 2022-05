Gujarat : कई हिस्सों में आज और कल हल्की बारिश संभव

तटीय इलाकों में तेज हवा की आशंका

अहमदाबाद Published: May 25, 2022 10:02:18 pm

अहमदाबाद. Change in weather in Gujarat गुजरात में बदले मौसम के मिजाज से कुछ भागों में गुरुवार और शुक्रवार को भी light rain हल्की बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र-कच्छ के ज्यादातर समुद्री इलाकों में तेज हवा के कारण समुद्री स्थिति में परिवर्तन आने के कारण शुक्रवार से तीन दिन तक Warned fishermen not to venture into the sea मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए चेताया गया है। बादलों की आवाजाही के बीच राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में कमी आई हैं। बुधवार को सबसे अधिक गर्म शहर Ahmedabad अहमदाबाद रहा।

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, दमन एंड दादरानगर हवेली, सौराष्ट्र के राजकोट एंव अमरेली जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। शुक्रवार को भी दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार को भी राजकोट जिले में औसतन छह मिलीमीटर बारिश हुई थी। कहीं-कहीं आधा इंच तक बारिश होने के चलते सडक़ों पर पानी बहने लग गया था।

अहमदाबाद शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो राज्य में सबसे अधिक है। शहर की हवा में आद्र्रता की अधिकतम मात्रा 65 डिग्री तक रही, जिससे उमसभरी गर्मी भी महसूस हुई। अहमदाबाद के अलावा सुरेन्द्रनगर का 41.3, गांधीनगर, राजकोट एंव अमरेली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा।

File photo Rain

कल से मछुआरों को चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तटीय इलाके कच्छ के मांडवी, मुद्रा, न्यू कंडला, नवलखी, जामनगर, सलाया, ओखा एवं पोरबंदर में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि शुक्रवार से रविवार तक इन भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे समुद्र की स्थिति में बदलाव हो सकता है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें