Gujarat: एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए बना ‘लायन @ 47: अमृतकाल के लिए विजन’

अहमदाबादPublished: Dec 23, 2022 10:42:44 pm Submitted by: nagendra singh rathore

'Lion @ 47: Vision for Amrit Kaal' created for the conservation of Asiatic lions

-शेरों की बढ़ती संख्या के प्रबंधन, विचरण क्षेत्र पर फोकस

-स्थानीय समुदाय की आवीजिका बेहतर करने पर भी काम

-बिग कैट को रोगों से बचाने, जैव विविधता संरक्षण पर भी ध्यान

