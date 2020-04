Lock Down : धनवंतरी आरोग्य रथों से भी की जा रही है श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच

लॉक डाउन के बीच... राज्य में ५६ हजार तो अहमदाबाद में प्रतिदिन ८०० की जांच

Lock Dowv: Health check-up of laborers is also being done with Dhanvantari Arogya