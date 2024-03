Lok sabha elections : गुजरात में इस दिन होंगे लोकसभा चुनाव

अहमदाबादPublished: Mar 16, 2024 05:43:13 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat to go to polling for Lok Sabha elections 2024 on May 7th in 3rd phase

Lok sabha elections : गुूजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान इस दिन

गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान एक चरण में 7 मई को होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही इसी दिन राज्य की छह में से पांच विधानसभा सीटों -विजापुर, वाघोडिया, खंभात, माणावदर और पोरबंदर-पर उपचुनाव भी होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई घोषणा में यह जानकारी दी गई।

12 अप्रेल को जारी होगी अधिसूचना राज्य में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 12 अप्रेल को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 19 अप्रेल है। अगले दिन 20 अप्रेल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 मई को मतदान होगा वहीं 4 जून को मतगणना होगी। पूरी प्रक्रिया 6 जून तक पूरी हो जाएगी। विसावदर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं आयोग की ओर से जहां पांच विधानसभा सीटों के लिए तारीख की घोषणा की गई वहीं जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी ने इस्तीफा दिया था। पढ़ना जारी रखे