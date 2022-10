एसीबी ने अतिरिक्त आयकर आयुक्त विरुद्ध जारी किया लुक आउट नोटिस

look out notice issue against additional commissioner of income tax -तलाश के लिए 10 टीमें बनाईं, मदद करने वालों से पूछताछ, अहमदाबाद के बैंक एकाउंट सीज, अन्य की जांच, 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का है आरोप, दर्ज हुई है प्राथमिकी

अहमदाबाद Published: October 07, 2022 09:46:22 pm

Ahmedabad. अहमदाबाद के सेंट्रल सर्कल-1 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी के विरुद्ध दर्ज 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को डर है कि करनानी देश छोडकऱ भाग सकता है। इसे देखते हुए एसीबी ने करनानी के विरुद्ध लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया है। एसीबी अहमदाबाद के सहायक निदेशक के बी चुड़ास्मा के अनुसार करनानी की गिरफ्तारी के लिए ब्यूरो ने 10 टीमों का गठन किया है। अहमदाबाद से लेकर राजस्थान तक में उनके घर पर दबिश देकर जरूरी कार्यवाही की जा रही है। चुड़ास्मा के अनुसार करनानी के अहमदाबाद में स्थित बैंक एकाउंट को सीज कर लिया गया है। अन्य बैंक एकाउंट और लॉकर हैं या नहीं उसकी जांच की जा रही है। इस मामले में करनानी की मदद करने वाले आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात हो कि चार अक्टूबर को करनानी के विरुद्ध एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें करनानी पर एक बिल्डर के यहां बीते साल 2021 में की गई सर्च की कार्यवाही के मामले में बिल्डर की मदद करने के एवज में 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। करनानी की ओर से बिल्डर को रिश्वत की राशि सिंधु भवन स्थित एक ऑफिस में जमा कराने के लिए कहा था। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी में की है। जिसके बाद एसीबी की ओर से जाल बिछाया और शिकायतकर्ता की ओर से 30 लाख रुपए की राशि करनानी के बताए आंगडिय़ा कार्यालय में जमा करा दी, उसके बाद करनानी से इस मामले में बातचीत भी की। जिस पर एसीबी की टीम ने आयकर कार्यालय पहुंचकर करनानी की गिरफ्तारी के प्रयास किए लेकिन इस दौरान हंगामा हो गया जिसका लाभ लेकर करनानी फरार हो गया।

