Ahmedabad Rath Yatra: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकलेगी 146वीं रथया्त्रा

अहमदाबादPublished: Jun 19, 2023 10:47:22 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Lord Jagnnath Rath Yatra, Ahmedabad, Gujarat

Ahmedabad Rath Yatra: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकलेगी 146वीं रथया्त्रा

Lord Jagnnath Rathyatra will be rolled out in Ahmedabad on June 20 भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथयात्रा मंगलवार को शहर में पारंपरिक श्रद्धा व उल्लास के साथ निकाली जाएगी। शहर के जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से सुबह 7 बजे यह रथयात्रा आरंभ होगी। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व दाऊ बलराम इस बार नए रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। 25 हजार जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच यह यात्रा ड्रोन व सीसीटीवी की निगाह में आयोजित होगी। ओडिशा के जगन्नाथ पुरी के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ी यात्रा अहमदाबाद की मानी जाती है।मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पहिन्द विधि कर रथयात्रा का शुभारंभ कराएंगे। करेंगे। पहिन्द विधि के तहत सोने के झाड़ू से रथों के मार्ग कोे साफ किया जाता है। वे लगातार दूसरी बार यह विधि करेंगे। इससे पहले सुबह 4 बजे मंगला आरती में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। इसके बाद भगवान को महाभोग के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। करीब पांच बजे तीनों भगवानों को रथ पर विराजमान किया जाएगा। इस बार 72 वर्ष बाद नए रथों में भगवान नगर भ्रमण को निकलेंगे। रथयात्रा आरंभ होने से पहले मंदिर परिसर में आदिवासी नृत्य व रास-गरबा भी होगा।