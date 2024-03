LS Polls: कांग्रेस के इस बड़े नेता का दावा, गुजरात में दस सीटें जीतेगी पार्टी

कांग्रेस के महामंत्री व Gujarat Congress के संगठन प्रभारी Mukul Wasnik ने दावा किया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में राज्य में दस सीटें जरूर जीतेगी। इस बार पार्टी पूरी तैयारी के साथ हैं। दस सीटों से कम नहीं बल्कि इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस गुजरात में जीतेगी। गुजरात में होने वाला परिवर्तन देश के सामने आएगा।

शनिवार को गुजरात के एक दिन के दौरे पर आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा कि पहले जब चुनाव में नामांकन भरने की शुरुआत होती थी तब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती थी, लेकिन इस बार समय से पहले कई सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। बाकी उम्मीदवारों की घोषणा भी अगले दो-चार दिनों में हो जाएगी।उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने गुजरात से 26 लोकसभा सीटों में से 24 पर लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पार्टी अभी तक 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने अभी भी शेष 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्ष के खिलाफ गलत तरीके से परेशानी खड़ी की जा रही है। इसे सिर्फ देश के मतदाता ही नहीं बल्कि दुनिया भी इस प्रक्रिया को देख रही है।वासनिक ने कांग्रेस के उम्मीदवार, कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा के निरीक्षक गण व शहर-जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। प्रत्याशियों को लेकर भाजपा की परेशानी दूर नहीं हुई: गोहिल उम्मीदवारों के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ना है। गोहिल के मुताबिक अभी तक पार्टी ने 17 प्रत्याशियों की घोषणा की है लेकिन कहीं भी विवाद नहीं दिखा है। भाजपा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भाजपा में परेशानी दूर नहीं हुई है। गोहिल ने इन उमीदवारों ने कहा कि आचार संहिता से जुड़ी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि शिकायत होती है तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से जवाब दें। उम्मीदवारों को मार्गदर्शन उम्मीदवार व जिला अध्यक्षों व लोकसभा प्रभारी की संयुक्त बैठक में लोकसभा के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मार्गदर्शन दिया गया। इन उम्मीदवारों को चुनावी योजना के लिए जरूरी व्यवस्था का निर्णय किया गया।संगठन की जिम्मेदारी भी तय की गई। लोकसभा उम्मीदवार के नामांकन भरने को लेकर कानूनी मदद के लिए 2 वकीलों आवंटित किए गए। उम्मीदवारों की संगठन से अपेक्षाओं व स्थानीय स्तर पर स्थिति को लेकर चर्चा की गई।इस बैठक में विधानसभा में पार्टी के नेता अमित चावड़ा, उपनेता शैलेष परमार, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकोर व सिद्धार्थ पटेल , एआईसीसी के मंत्री रामकिशन ओझा , उषा नायडू सहित कई अहम नेता उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे