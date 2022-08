Gujarat : जामनगर के पास एक होटल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, कोई जनहानि नहीं

अहमदाबाद Published: August 11, 2022 11:12:18 pm

अहमदाबाद/राजकोट/जामनगर. गुजरात में जामनगर शहर के पास गुरुवार रात एक होटल में अचानक भीषण आग लगी। इस घटना से अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय करीब 27 लोग होटल में ठहरे हुए थे जिन्हें समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि के समाचार नहीं मिले हैं। जामनगर के जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रेमसुख डेलू ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात करीब आठ बजे घटी। होटल में आग लगने के समय 27 लोग ठहरे हुए थे। इनमें से सभी लोगों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है। इस घटना के चलते सिर्फ तीन लोग काफी घबरा गए थे जिससे उन्हें अस्पताल भेजा गया। इस घटना में कोई भी व्यक्ति नहीं झुलसा है। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है।

एसपी डेलू ने बताया कि आग लगने की घटना का प्राथमिक कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चश्मदीद लोगों के जरिए यह पता चला कि होटल के बाहर रोशनी के लिए लगाई गई लाइट में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी। होटल के बाहर लगी यह आग देखते ही देखते पूरे होटल में फैल गई। हालांकि आग के कारणों का सही पता एफएसएल जांच से ही चल सकेगा।

जानकारी के मुताबिक जामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर जामनगर-खंभालिया हाइवे पर सिक्का के पास इस होटल में रात करीब आठ बजे अचानक आग लगी थी। घटना का पता चलते ही जिला कलक्टर सौरभ पारघी, जिला पुलिस अधीक्षक डेलू सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उधर जीएसएफसी, रिलायंस, एस्सार और जामनगर महानगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीमें भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। आग इतनी विकराल थी कि इसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।

