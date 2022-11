Gujarat election: भगवंत मान ने कहा, हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में ही आते हैं

Mann said, we do not come in the survey, come directly in the govt पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को खेड़ा और आणंद जिले में रोड शो किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मान ने खेड़ा जिले के चकलासी गेट-नडियाद, आणंद जिले के जूना बस स्टैण्ड-सोजित्रा और आणंद चौकड़ी-बोरसद में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में ही आते हैं। किसी सर्वे ने नहीं दिखाया था कि पंजाब में सरकार बनेगी। किसी ने नहीं दिखाया था कि दिल्ली में 67 सीटें आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहले विकल्प नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के रूप में अब विकल्प है। हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल देता है, अब आप भी बदल दो।

कोमा में चली गई है कांग्रेस मान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लडऩा ही भूल गई है। कांग्रेस कोमा में चली गई है। गुजरात के लोगों ने पहले जमकर कांग्रेस वालों को वोट दिए लेकिन उनके विधायक भाजपा में चले गए।