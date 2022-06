Fire Case In Gujarat : 10 से 15 किलोमीटर तक सुने गए धमाके, वडोदरा के इस क्षेत्र में लगी थी भीषण आग

Published: June 03, 2022 12:24:02 am

वडोदरा. वडोदरा शहर के समीप नंदेशरी इंडस्ट्रीयल एस्टेट की एक कंपनी में गुरुवार शाम जोर के धमाके के साथ भीषण आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 12 से 15 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद समग्र क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाडिय़ां और पुलिस मौके पर पहुंच गई है।

