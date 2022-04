गुजरात में गर्मी का प्रकोप अप्रेल माह की शुरुआत में ही तापमान 43 डिग्री के पार

कई शहरों में अगले दो दिनों तक यलोअलर्ट के बीच लू की चेतावनी

maximum temperature crossed 43 degrees in Bhuj in Kutch and Surendranagar in Saurashtra. Amidst the increasing outbreak of heat, a yellow alert has been warned in many cities and districts of the state on Saturday and Sunday as well.

अहमदाबाद Published: April 01, 2022 09:42:29 pm

maximum temperature crossed 43 degrees in Bhuj in Kutch and Surendranagar in Saurashtra अहमदाबाद. गुजरात में अप्रेल ( Aprail) माह के पहले दिन शुक्रवार (Friday) को कच्छ के भुज (Bhuj) और सौराष्ट्र के सुरेन्द्रनगर (Surendranagar) में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार चला गया। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार और रविवार को भी राज्य के कई शहरों और जिलों में यलो अलर्ट की चेतावनी (yellow alert has been warned in many cities and districts of the state ) दी गई है। अहमदाबाद शहर में 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सुबह दस बजे के बाद से ही कड़ी धूप और गर्म हवाएं महसूस होने लगी।

कच्छ जिले के भुज में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री दर्ज किया गया जो इस मौसम में सबसे अधिक है। इसके अलावा सुरेन्द्रनगर में भी पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। कच्छ जिले के कंडला एयरपोर्ट और राजकोट (Rajkot) शहर में भी तापमान 42 डिग्री के पार रहा। अहमदाबाद (Ahmedabad) शहर में 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सुबह दस बजे के बाद से ही कड़ी धूप और गर्म हवाएं महसूस होने लगी। दोपहर होते होते लू के कारण लोग परेशान दिखे। जिसका असर बाजार और सडक़ों पर यथावत रहा। डीसा और अमरेली (Amreli) में भी तापमान 42 डिग्री के इर्दगिर्द रहा।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण (Patan) अमरेली एवं कच्छ के कुछ-कुछ भागों में लू चलने की आशंका है। रविवार को भी कुछ इलाकों में लू की चेतावनी दी गई है। विभाग की ओर से गर्मी के बचाव के लिए सुझाव दिए गए हैं।

file photo

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें