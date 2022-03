अहमदाबाद में तीन वर्षों में सबसे अधिक गर्मी

तापमान 41.9 डिग्री पर पहुंचा

राज्य के विविध भागों में चार दिनों तक लू की चेतावनी

अहमदाबाद Published: March 31, 2022 10:07:45 pm

The maximum temperature in Ahmedabad city 41.9 degrees on Thursday, which is the highest in the month of March in the last three years. अहमदाबाद. गुजरात (Gujarat) में गर्मी का जोर यथावत है। अहमदाबाद शहर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री पर पहुंच गया जो पिछले तीन वर्षों में मार्च माह में सबसे अधिक है। अगले चार दिनों तक अहमदाबाद समेत विविध भागों में यलोअलर्ट के बीच लू की चेतावनी दी गई है। भीषण गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है।

राज्य के कच्छ जिले के भुज एवं सौराष्ट्र के सुरेन्द्रनगर शहर में गुरुवार को सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा अहमदाबाद शहर दूसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। सुबह दस बजे के बाद से ही कड़ी धूप के बीच गर्म हवाएं परेशान करने लग गईं। दोपहर के समय में सडक़ों और बाजारों में आवागमन अपेक्षाकृत कम नजर आया। अहमदाबाद शहर का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री रहा जो 2019 को 30 मार्च के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 2020 में सबसे अधिक 38.4 डिग्री तापमान 31 मार्च को रहा था। इसके बाद पिछले वर्ष 29 मार्च को 41.7 डिग्री तापमान रहा जो सबसे अधिक था।

इन शहरों में लू की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अमरेली, सुरेन्द्रनगर, राजकोट एवं कच्छ जिले में गर्म हवाओं के थपेड़े परेशान कर सकते हैं। जबकि शनिवार को बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, अमरेली, सुरेन्द्रनगर एवं कच्छ में गर्मी का प्रकोप रहेगा। रविवार और सोमवार को भी इन भागों में लू चलने की आशंका जताई गई है। भीषण गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है।

