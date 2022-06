Agnipath: केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा, अग्निपथ एक अहम योजना, गलत सूचना जाल में नहीं फंसें नौजवान

अहमदाबाद Updated: June 20, 2022 11:35:01 pm

Union Minister Meghwal says, Youths should not fall for misinformation over Agnipath केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को कहा कि अग्निपथ एक महत्वपूर्ण योजना है। यह सेना में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए रोजगार का अवसर खोलने वाली योजना है।

अग्निपथ योजना का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नौजवान गलत सूचना के कारण और कुछ पार्टियों की ओर से चलाए गए गलत अभियान के जाल में फंस रहे हैं। ऐसे नौजवानों को इस प्रकार की गलत सूचना और गलत अभियान में नहीं फंसना चाहिए।

मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में भारतीय सेना के महत्व, देश की सुरक्षा-एकता-अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सेना में जाने वाले 25 फीसदी अग्निवीरों के बाद शेष नौजवानों के लिए अर्धसैनिक बलों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों को वित्तीय पैकेज मिलेगा। उद्यमिता के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण मिलने के लिए अग्निवीर योजना देश हित मे योजना है। गुजरात में भी बढ़ाई चौकसी, बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था 'अग्निपथ’ योजना का देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके मद्देनजर ही गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीए) तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्ववान को देखते हुए बंदोबस्त रखा। सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म ओर यार्ड एरिया में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं पोरबंदर में स्टेशन परिसर, सिक लाइन यार्ड, प्लेटफार्म पर रेलवे सुरक्षा बल व राजकीय रेलवे पुलिस की ओर से बंदोबस्त रखा गया। उधर, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन के कारण अहमदाबाद मंडल की कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया।



दाहोद शहर में पुलिसकर्मियों ने किया फुट मार्च केंद्र सरकार की ओर से घोषित अग्निपथ भर्ती मामले के विरोध में कांग्रेस की ओर से सोमवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरे दिन दाहोद शहर में फुट मार्च किया गया। यहां पर बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। पढ़ना जारी रखे

