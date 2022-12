अहमदाबाद के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, पहुंचे मंत्री और विधायक

अहमदाबादPublished: Dec 27, 2022 10:51:45 pm Submitted by: Omprakash Sharma

सिविल अस्पताल में 80 बेड की तैयारी

अहमदाबाद. विश्व के कई देशों में कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर गुजरात सरकार भी सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यभर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर मंत्री और विधायकों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण (Minister and MLAs inspected the arrangements by mock drill in hospitals) किया है। इसके तहत अहमदाबाद के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई।

महानगरपालिका संचालित सरदार वल्लभभाई पटेल (एसवीपी) SVP अस्पताल में तैयारियों को देखने के लिए मंत्री जगदीश विश्वकर्मा Jagdeesh Vishvakarma, महापौर किरीट परमार Mayor Kirit Parmar एवं कई विधायक और अधिकारी पहुंचे। मनपा संचालित अस्पतालों में फिलहाल कोरोना के मरीजों के लिए 500 ब़ेड की तैयारियां की जा रही हैं। एसवीपी अस्पताल में 400 बेड की व्यवस्था की गई है जिसमें 90 आइसीयू और 144 आइसोलेशन बेड हैं। अस्पताल कैंपस में 20 हजार लीटर क्षमता का ऑक्सीजन टेंक भी तैयार स्थिति में है और कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। जरूरत हुई तो एसवीपी के अलावा एल.जी., चेपी रोग अस्पताल एवं शारदाबेन अस्पताल में भी कोरोना की उपचार की बड़े स्तर पर व्यवस्था कर दी जाएगी।