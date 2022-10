Ahmedabad: मोदी ने कहा, अगले 25 साल को गढ़ेंगे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे शहर

अहमदाबाद Published: September 30, 2022

PM Modi says, Ahmedabad, Vadodara, Surat Cities will be built for the next 25 yrs प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अहमदाबाद में गुजरात को पहली वंदे भारत ट्रेन और अहमदाबाद को मेट्रो रेल परियोयजना के पहले चरण की सौगात देते हुए यह बातें कहीं।

अपने गुजरात दौरे के दूसरे व अंतिम दिन उन्होंने कहा कि देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस और बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है कि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के विकास को सुनिश्चित करने वाले हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, जयपुर जैसे शहर हिन्दुस्तान के आने वाले 25 साल को गढऩे वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्विटी तक सीमित नहीं हैं बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं। शहर में मूलभूत सुुविधाओं को सुधारा जा रहा है। मुख्य शहर के आसपास के इलाकों (सबअब्र्स) को विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्विटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे- यह किया जाना बहुत आवश्यक है। मोदी ने अहमदाबाद में कई वर्षों पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर इंटरनेशनल कांफ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि वे आज उस सपने को साकार होते देख अच्छा महसूस कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के दो दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरु हो चुकी है या तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्विटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सेवा देने में भूमिका निभा रही है। हमारे रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति थी, यह सभी भली-भांति जानते हैं



स्पीड को जरूरी मानता है आज का भारत उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने और ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए, लेकिन आज का भारत स्पीड-गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर यह आग्रह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और रेलवे की गति बढ़ाने के अभियान में भी दिखता है।



