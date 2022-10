Gujarat: मोदी ने लोगों से पूछा, क्या हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें?

PM Modi, Rajkot, Jamkandorna, corrupt, Gujarat

अहमदाबाद Published: October 11, 2022 09:39:51 pm

Modi asked, should we not take action against the corrupt?



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार भ्र्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही तो लोग सरकार की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि यह काम जरूरी है कि नहीं। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चालू रखें कि नहीं।



जेपी, देशमुख को याद किया



पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ-साथ नानाजी देशमुख को याद किया। उन्होंने कहा कि आज जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जन्म जयंती है। वे दोनों महानुभावों को नमन करते हैं। इन दोनों केआदर्श उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा, जो काम जयप्रकाश जी ने अधूरे छोड़े दे, वे काम पूरे करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है।



वे पहले पीएम जो जामकंडोरणा आए

पीएम मोदी ने कहा कि वे पहले प्रधानमंत्री हूं जो जामकंडोरणा आए हैं। उन्होंने यहां के बड़े पाटीदार नेता विठ्ठलभाई रादडिया को याद किया।



गत दो दशकों से निरंतर विकास के लिए काम इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले दो दशक से निरंतर विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में बदलाव की शुरुआत हुई।



अभी तो मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज नहीं किया: पाटिल



जनसभा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों को विश्वास है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो भरोसा है। उन्होंने कहा कि कि अभी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज नहीं किया। अभी वे सिर्फ विकास कार्यों की सौगात देने आए हैं।



सभा स्थल पर पैदल चल लोगों का स्वीकारा अभिवादन



इससे पहले पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करने से पहले सभास्थल पर पैदल चलकर लोगों को अभिवादन भी स्वीकार किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे। भौगोलिक तौर जामकंडोरण सौरााष्ट्र की पाटीदार राजनीति का केन्द्र है। पढ़ना जारी रखे

