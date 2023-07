Gujarat: मोदी ने कहा, भारत किसी को निराश नहीं करता, यहां सबके लिए मौके

अहमदाबाद
Published: Jul 28, 2023 10:51:28 pm

Gujarat: मोदी ने कहा, भारत किसी को निराश नहीं करता, यहां सबके लिए मौके

Modi said, In 21st century India, there are abundant opportunities प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में अब भारत ग्लोबल हब बनने को तैयार है। देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पावर कंडक्टर हब साबित होगा।