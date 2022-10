मोदी ने कहा, महाकाल के चरणों में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा

अहमदाबाद Published: October 10, 2022 11:07:19 pm

Modi said, there will be a wonderful sight at Mahakal in Ujjain प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वल्लभविद्यानगर में सोमवार को भाजपा के जन विश्वास सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे मंगलवार को उज्जैन जा रहे हैं। वहां पर महाकाल के चरणों में एक अद्भुत और कभी नहीं देखा हो ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। केदारनाथ, काशी, अयोध्या-ये सभी देश की एकता व अखंडता का तीर्थ है।

गुजरात में बेहतर वातावरण उन्होंने गुजरात और भाजपा के बीच साम्यता बताते हुए कहा कि यहां पर व्यापार, कारोबार के लिए उत्तम वातावरण है, दंगों-कफ्र्यू से मुक्ति है, यहां पर समाज की तोडऩे वाली ताकतों पर प्रहार करने की शक्ति, यह शांतिपूर्वक उत्सव मनाने वाला राज्य है जहां गुड गवर्नेंस की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और गुजरात के लोगों की दुनिया में जय-जयकार हो रही है। यही सबका साथ-सबका विश्वास है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्जाम सर्कल से सात रास्ता रोड़ तक अभूतपूर्व रोड़ शो किया। रोड़ शो में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। जामनगर के हजारों लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरे मार्ग पर खड़े थे। प्रधानमंत्री के कारों काफिले के समीप से निकलने पर लोगों ने तिरंगा लहराया, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और अपने प्यार का इजहार किया। पढ़ना जारी रखे

