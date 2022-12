Morbi bridge collapse: मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात सरकार का यह अहम फैसला

Dec 13, 2022

Morbi bridge collapse: compensation to be hiked, Gujarat govt tell HC गुजरात सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि राज्य सरकार मोरबी ब्रिज हादसे में मारे गए 135 लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाएगी। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को इस हादसे के मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ावा चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुआवजा राशि छह लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। राज्य सरकार छह लाख रुपए की मुआवजा राशि पहले ही दे चुकी है। अब चार लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा राशि और प्रदान करेगी। घायलों को अतिरिक्त एक लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जो व्यक्ति इस हादसे के चलते 40 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता का शिकार हुए हैं उन्हें एक लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा राशि दी जाएगी। जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता का शिकार हुए हैं उन्हें अतिरिक्त दो लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी।

साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मोरबी नगर पालिका को विसर्जित (भंग) कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी कि मोरबी नगरपालिका के तत्कालीन चीफ ऑफिसर के खिलाफ गुजरात म्युनिसिपालिटी एक्ट की धारा 263 के तहत और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात हो कि गत 30 अक्टूबर को मोरबी शहर स्थित झूलते ब्रिज के अचानक टूट जाने के चलते 135 लोगों की मौत हो गई थी।