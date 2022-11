Gujarat: :मोरबी ब्रिज हादसे की जांच को लेकर कांग्रेस का गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र

Submitted by:

Morbi bridge collapse, Congress, letter to Chief Justice, Gujarat HC

Morbi: Congress letter to Chief Justice of Gujarat HC for inquiry गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने गुुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन करने की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने मौजूदा एसआईटी को भंग करने की भी मांग की है।प्रदेश अध्यक्ष ठाकोर ने बुधवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं के साथ बातचीत में बताया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इसमें हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी को भंग कर सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में नई टीम का गठन कर स्पष्ट जांच की जानी चाहिए। उनके अनुसार जनहित में ऐसा किया जाना चाहिए।